Москва, , 22:50 — REGNUM Константинопольский патриархат в лице патриарха Варфоломея пытается создать структуру по управлению всем православным миром. Об этом заявил 28 сентября корреспонденту ИА REGNUM протоиерей Максим Обухов.

Собор Святого Георгия в Фанаре. Резиденция Константинопольского Патриарха (сс) Klearchos Kapoutsis

«Константинополь пытается навязать всему православному миру ложное учение о том, что только он является главой всей православной церкви. Во многих СМИ встречается это еретическое утверждение, что Константинопольский патриарх является лидером всего православного мира», — заявил эксперт.

Такая идеология приводит к определённым действиям со стороны Фанара, отметил клирик.

Поскольку в Константинополе себя считают лидерами, то полагают себя и вправе вмешиваться в дела других поместных церквей — например, учреждать епархии, назначать своих епископов, объявлять о своем главенстве, пояснил Обухов. Всему этому было уже очень много примеров в ХХ и в начале XXI века, заявил священник.

Это постоянно усиливающиеся восточно-папистские амбиции, которые завершились откровенной агрессий против некогда единой Русской православной церкви, и, в частности, против Украинской православной церкви, подчеркнул эксперт.

Этому предшествовали многочисленные нарушения церковных канонов, вплоть до открытой агрессии с использованием политических рычагов давления и рейдерских захватов, подытожил клирик.

Напомним, что патриарха Константинопольского Варфоломея в РПЦ считают рейдером и преступником из-за активного вмешательства в дела РПЦ и содействие расколу на Украине.