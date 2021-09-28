Сыктывкар, 28 сентября, 2021, 22:47 — ИА Регнум. С начала года в Коми подростки совершили более 170 преступлений. В основном — это кражи, угон транспорта, грабежи, преступления в сфере оборотов наркотиков. Об этом на республиканском родительском собрании сообщил заместитель министра внутренних дел Коми Юрий Марченко.

Pexels Подросток с телефоном

«Работа по предотвращению деструктивного поведения начинается прежде всего с семьи, во время школьного образования. Именно в этом возрасте необходимо закладывать идеалы. Считаю, что одной из главных причин появления детей с деструктивным поведением является нежелание заниматься полноценным воспитанием детей и чрезмерная занятость родителей, недостаток контроля с их стороны. Обращайте внимание на эмоциональное состояние вашего ребенка, общайтесь, обсуждайте ваши проблемы», — цитирует министра БНК.

Как сообщало ИА REGNUM, глава СКР назвал основными причинами нападений молодых людей на учебные заведения недостаточный уровень воспитания и культуры.