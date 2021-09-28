Вашингтон, 28 сентября, 2021, 22:37 — ИА Регнум. Студия IO Interactive представила дорожную карту обновлений Hitman 3, которые будут представлять собой пострелизные дополнения к шестому сезону игры. Об этом 28 сентября сообщает портал Screen Rant.

Иван Шилов ИА REGNUM Hitman 3

В рамках сезона «Сезона зависти» (Season Of Envy) разработчики Hitman 3 сначала выпустят загружаемое дополнение (DLC) Envy Contention Escalation, которое добавит в игру снайперскую винтовку Jaeger 7 Green Eye и нож Cat's Claw (7 октября 2021 года).

Позже IO Interactive добавит в Hitman 3 две новые цели, одну миссию Агенту 47 нужно будет выполнить в Дубае (с 1 по 11 октября), а другую — в штате США Колорадо (с 15 по 25 октября). Авторы игры 7 октября добавят в неё три новых особых контракта, а 21 октября в Hitman 3 появятся контракты, разработанные членами сообществе фанатов проекта.

Напомним, релиз Hitman 3 состоялся 20 января 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch и в сервисе Google Stadia. IO Interactive отметила, что эта игра станет последней в популярной серии.