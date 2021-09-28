Ливерпуль, Великобритания, 28 сентября, 2021, 22:36 — ИА Регнум. 28 сентября 31-летний опорный полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон вышел в стартовом составе на матч второго тура групповой стадии Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 «Порту» — «Ливерпуль». Таким образом, Хендерсон достиг отметки в 400 матчей за «мерсисайдцев».

Дарья Антонова ИА REGNUM Иван Ракитич и Джордан Хендерсон

Хендерсон стал 27-м футболистом в истории «Ливерпуля», который сыграл не менее 400 матчей за основную команду. В октябре 2007 года это достижение покорилось Стивену Джеррарду.

Джордан Хендерсон перешел в «Ливерпуль» 1 июля 2011 года из «Сандерленда» за 18 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 20 миллионов евро. Текущее соглашение Хендерсона с «мерсисайдцами» рассчитано до конца сезона 2024/25.

В текущем сезоне Джордан Хендерсон принял участие в семи матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Милана» и одной результативной передачей.