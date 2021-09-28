Мадрид, 28 сентября, 2021, 22:34 — ИА Регнум. Испании необходимо повысить возраст выхода на пенсию, а также изменить свою культуру для соответствия европейским тенденциям, заявил 27 сентября министр инклюзии, социального страхования и миграции Хоссе Луис Эскрива.

Испания

Об этом сообщает ИА Красная Весна со ссылкой на газету El Mundo.

По словам министра, жители Испании должны культурно измениться, чтобы работать до 70 или 75 лет.

«В этом возрасте по причине демографии и качества жизни можно работать больше. И Испания — это аномалия среди европейских стран: мы не только не следуем общей тенденции, но и сокращаем число людей, работающих после 55 лет», — заявил Хоссе Луис Эскрива.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года в Испании опубликовали план развития страны после пандемии под обозначением «Испания 2050», составленный группой ученых по заданию испанского правительства.

В числе прочего, авторы плана заявили о необходимости повысить пенсионный возраст, так как «нет большой разницы между работой в 65 лет и в 70».