Москва, , 22:33 — REGNUM Ответ готовят в МИД РФ в связи с удалением на сайте YouTube двух немецких каналов RT, написала 28 сентября официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своём телеграм-канале.

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Чтобы закрывать ресурсы, отмечает российский дипломат, ни YouTube, ни другим американским интернет-платформам давно уже не требуется никаких серьёзных обвинений или формальных поводов.

Захарова «Как это произошло сегодня с уничтожением двух каналов RT на немецком на видеохостинге YouTube. Готовим комментарий на этот счёт. Он понравится всем, особенно немецким журналистам».

Как сообщало ИА REGNUM, об удалении двух немецких каналов RT на YouTube без возможности восстановления рассказала ранее главред RT Маргарита Симоньян.

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