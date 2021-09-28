Барселона, Испания, 28 сентября, 2021, 22:28 — ИА Регнум. 28 сентября итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте сообщил, что руководство каталонской «Барселоны» ведет переговоры с 18-летним испанский фланговым нападающим Ансумане Фати о продлении контракта. Текущее соглашение Фати с «сине-гранатовыми» рассчитано до середины 2022-го года.

Флаг ФК «Барселона»

26 сентября Ансумане Фати вышел на поле впервые за 323 дня и отметился забитым мячом в ворота «Леванте».

После ухода Лионеля Месси из «Барселоны» в августе 2021 года Ансумане Фати удостоился возможности выступать за «сине-гранатовых» под «десятым» номером.

Всего за свою профессиональную карьеру Фати принял участие в 48-ми матчах во всех турнирах за «Барселону» и сборную Испании и отметился пятнадцатью забитыми мячами и тремя результативными передачами.