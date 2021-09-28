Спикер СФ предложила создать клуб «Женщина-лидер» на площадке «Сенежа»
Москва, 28 сентября, 2021, 22:28 — ИА Регнум. Программа «Женщина-лидер» показала свою эффективность и востребованность, а разработанные и реализованные ее участницами проекты направлены на решение самых острых проблем общества. Об этом заявила во вторник, 26 января, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с выпускницами второго потока программы «Женщина-лидер» — образовательной программы Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Валентина Матвиенко также предложила создать клуб выпускников программы, чтобы участницы могли объединить усилия для реализации проектов после завершения обучения.
Программа реализуется с 2020 года Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» совместно с Советом Евразийского женского форума при Совете Федерации. Инициатором программы, объявившем о ее старте, стала спикер Совета Федерации РФ, наставник конкурса «Лидеры России» Валентина Матвиенко. Программа является дополнительным образованием в сфере развития личности и ориентирована на раскрытие и развитие лидерского потенциала, компетенций и навыков, которые необходимы современному человеку, чтобы быть успешным.
По ее словам, ценность программы состоит в том, что она позволяет формировать сообщество творческих, талантливых, неравнодушных женщин, способных решать конкретные социально значимые задачи.
Проект «Женщина-лидер» развивается и расширяется на другие регионы России. Так, например, недавно стартовал региональный поток в Южном федеральном округе. Таким образом, еще больше слушательниц смогут присоединиться к нему и получить новые знания, необходимые им для дальнейшей самореализации.
В современном мире именно женщины особенно остро чувствуют пульс времени, четко оценивают возросшие требования к компетенциям в управлении, в бизнесе, социальной сфере, уверена Валентина Матвиенко.
В качестве конкретных примеров, уже получивших признание, спикер Совета Федерации РФ привела проект «Хозяйки села», который выбран Советом Евразийского женского форума и теперь будет продвигаться на этой статусной международной площадке.
Третий Евразийский женский форум состоится уже через две недели. В программу мероприятия включен целый ряд интерактивных и презентационных площадок, телемостов, пройдут сессии с участием представителей крупнейших международных организаций и объединений, предварять основную часть Форума будет региональная неделя.
Она поблагодарила организаторов программы «Женщина — лидер» за высококлассную работу и неформальный подход к делу, пожелала выпускницам вдохновения, ярких успехов и неиссякаемой энергии: «Совет Федерации всегда готов работать с участницами проекта, и не только в рамках таких мероприятий, как Евразийский женский форум, но и в повседневной профильной, экспертной деятельности наших комитетов и советов».
Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова подчеркнула, что программа «Женщина-лидер» помогает объединять талантливых, смелых, компетентных, энергичных женщин, нацеленных на созидание и развитие.
Также она напомнила, что в рамках двух потоков программы были разработаны более 50 социальных проектов.
Во втором потоке программы «Женщина-лидер» было 147 слушательниц, а всего в сообществе выпускниц 284 человека из 53 регионов страны. Среди участников программы предпринимательницы, руководители общественных организаций, ресурсных центров и некоммерческих организаций, представительницы федеральных органов исполнительной власти и региональных властей, директора крупных корпораций и компаний, депутаты, руководители образовательных и медицинских учреждений. Каждая третья слушательница уже принимала участие в проектах и конкурсах платформы «Россия — страна возможностей».
Генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров напомнил, что два года назад на встрече спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко с победительницами и финалистами конкурса «Лидеры России» она обратила внимание на недостаточное количество женщин среди участников конкурса.
Программа Мастерской управления «Сенеж» уникальна тем, что, помимо образовательных модулей и работы с экспертами, ее участники занимаются социальным проектированием — разрабатывают и реализуют важные и полезные для общества инициативы. Сейчас выпускницы создали 51 проект. Они направлены на помощь людям, продвижение территорий, профилактику здоровья, обучение школьников и людей старшего поколения. Все проекты продолжают жить и развиваться после завершения обучения, вокруг них формируются команды и сообщества людей, неравнодушных и нацеленных на позитивные перемены в своем регионе, стране и мире.
В сентябре 2021 году в Ростове-на-Дону, на базе Донского государственного университета, началось обучение женщин-лидеров Южного федерального округа. Это проект, который Мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» реализует совместно с регионом. Сейчас в программе занимаются почти 150 слушательниц.
Основатель и руководитель образовательного учреждения «Артист», балерина Мариинского театра и Баварского национального балета Евгения Долматова представила проект своей команды слушательниц программы «Женщина-лидер», который называется «Нам есть чем гордиться!». Он направлен на патриотическое воспитание школьников, понимание национальной принадлежности, на развитие чувства гордости за историческое наследие страны.
Проект под названием «Малые туристические столицы России», разработанный одной из команд программы «Женщина-лидер», направлен на повышение туристической и инвестиционной привлекательности, узнаваемость российской провинции за счет комплексного развития территории. Проектпредусматриваетзапуск сайта с успешными практиками по туристической привлекательности российской провинции.
Она также отметила, что в рамках проекта была уже проведена экспедиция в г. Боровске (Калужская область) — старинном малом городе, имеющем статус исторического поселения. Здесь была стратегическая сессия по развитию внутреннего туризма муниципалитета, где были проанализированы сильные и слабые стороны уже существующего туристического продукта.
Первый заместитель директора по развитию, руководитель дирекции по здравоохранению Фонд Росконгресс, руководитель проекта «Здоровое общество» Анастасия Столкова поделилась, что в рамках проекта команды «Женщины-лидеры за здоровое общество» планируется создание цифровой платформы для обмена знаниями и продвижения проектов в области здравоохранения и здорового образа жизни.
Она отметила: «В современном мире человеческий ресурс стал преобладать над материальным. Женщин в социальной сфере большинство, и поэтому надо учитывать их интересы. Мы убеждены, что женщины могут изменить отношение людей к собственному здоровью. Проект «Женщины за здоровое общество» создан, чтобы объединить женщин-лидеров по всей России из социальной сферы для развития инициатив, способствующих формированию в нашей стране здорового общества. Основной целью проекта является создание цифровой платформы с интерактивной картой проектов, каждому из которых будет оказана профессиональная экспертиза. Платформа станет коммуникационным ресурсом для продвижения лучших практик по сохранению здоровья. Необходимо создать условия для поиска социальных проектов, их поддержки и масштабирования. Мы это и делаем с помощью нашей платформы. На данный момент мы проводим конкурсный отбор проектов, параллельно занимаемся формированием сообщества, налаживаем связь с регионами. Несомненно, программа дала импульс развитию нашей инициативы».