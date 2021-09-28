Москва, 28 сентября, 2021, 22:28 — ИА Регнум. Программа «Женщина-лидер» показала свою эффективность и востребованность, а разработанные и реализованные ее участницами проекты направлены на решение самых острых проблем общества. Об этом заявила во вторник, 26 января, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с выпускницами второго потока программы «Женщина-лидер» — образовательной программы Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Валентина Матвиенко также предложила создать клуб выпускников программы, чтобы участницы могли объединить усилия для реализации проектов после завершения обучения.

Пресс-служба Совета Федерации Валентина Матвиенко

Программа реализуется с 2020 года Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» совместно с Советом Евразийского женского форума при Совете Федерации. Инициатором программы, объявившем о ее старте, стала спикер Совета Федерации РФ, наставник конкурса «Лидеры России» Валентина Матвиенко. Программа является дополнительным образованием в сфере развития личности и ориентирована на раскрытие и развитие лидерского потенциала, компетенций и навыков, которые необходимы современному человеку, чтобы быть успешным.

«Проект «Женщина-лидер» ещё молодой, ему всего год, но он уже превзошел все ожидания, доказал свою эффективность и востребованность. Мы это видим и по количеству поступающих заявок на участие, и по охвату регионов, оба потока программы привлекли женщин из 53 субъектов Федерации, а также по тем положительным откликам, которые приходят от участниц», — отметила спикер Совета Федерации РФ, наставник конкурса «Лидеры России» Валентина Матвиенко.

По ее словам, ценность программы состоит в том, что она позволяет формировать сообщество творческих, талантливых, неравнодушных женщин, способных решать конкретные социально значимые задачи.

«У нас даже появилась идея создать клуб выпускников программы, чтобы вы всегда оставались на связи, объединяли свои усилия и после окончания обучения. Кроме того, особенность программы в том, что не только вы получаете новые знания и навыки, но и мы многому учимся у вас, вместе постоянно совершенствуем образовательный процесс, делаем его еще эффективней и современней. Считаю такое двустороннее взаимодействие отличительной чертой нашей программы», — отметила Валентина Матвиенко.

Проект «Женщина-лидер» развивается и расширяется на другие регионы России. Так, например, недавно стартовал региональный поток в Южном федеральном округе. Таким образом, еще больше слушательниц смогут присоединиться к нему и получить новые знания, необходимые им для дальнейшей самореализации.

В современном мире именно женщины особенно остро чувствуют пульс времени, четко оценивают возросшие требования к компетенциям в управлении, в бизнесе, социальной сфере, уверена Валентина Матвиенко.

«Вы доказываете это своим примером, разрабатывая действительно качественные, комплексные проекты в различных областях — от развития малых городов и туризма до поддержки молодежи и людей «серебряного» возраста. Во всех этих инициативах чувствуется не только настоящий профессионализм, но мощный созидательный импульс, неравнодушие к проблемам людей, погруженность в их реальные нужды и чаяния. Однако придумать проект — это полдела. Важно, чтобы он принес практическую пользу, помог повысить качество жизни наших граждан. Убеждена, что вы достойно справитесь с этой ответственной миссией, и положительные результаты от реализации ваших инициатив не заставят себя ждать», — сказала она, обращаясь к участницам встречи.

В качестве конкретных примеров, уже получивших признание, спикер Совета Федерации РФ привела проект «Хозяйки села», который выбран Советом Евразийского женского форума и теперь будет продвигаться на этой статусной международной площадке.

Третий Евразийский женский форум состоится уже через две недели. В программу мероприятия включен целый ряд интерактивных и презентационных площадок, телемостов, пройдут сессии с участием представителей крупнейших международных организаций и объединений, предварять основную часть Форума будет региональная неделя.

«Участницы из многих стран мира встретятся в Санкт-Петербурге, чтобы обсудить не только дальнейшее развитие женской повестки, но и сегодняшние вызовы, проблемы, в решении которых женщины могут себя проявить самым активным образом. На таком высоком уровне мы представим проект, созданный участницами вашего потока: цифровая платформа «Женщины за здоровое общество». На ней запланировано проведение марафона «Здоровье женщин — благополучие нации». Другие ваши наработки также могут стать значимым дополнением Форума, вдохновить участниц на новые перспективные замыслы. Возможно, благодаря продвижению ваших идей на площадке Форума программа «Женщина-лидер» расширит свою географию, а третий поток будет уже международным», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

Она поблагодарила организаторов программы «Женщина — лидер» за высококлассную работу и неформальный подход к делу, пожелала выпускницам вдохновения, ярких успехов и неиссякаемой энергии: «Совет Федерации всегда готов работать с участницами проекта, и не только в рамках таких мероприятий, как Евразийский женский форум, но и в повседневной профильной, экспертной деятельности наших комитетов и советов».

Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова подчеркнула, что программа «Женщина-лидер» помогает объединять талантливых, смелых, компетентных, энергичных женщин, нацеленных на созидание и развитие.

«Такие сообщества создают основу успешного, здорового общества. Программа «Женщина-лидер» показала свой высокий потенциал. Выпускницы программы востребованы во всех сферах деятельности общества: в экономике, государственном управлении, в общественной жизни страны», — рассказала Галина Карелова.

Также она напомнила, что в рамках двух потоков программы были разработаны более 50 социальных проектов.

Во втором потоке программы «Женщина-лидер» было 147 слушательниц, а всего в сообществе выпускниц 284 человека из 53 регионов страны. Среди участников программы предпринимательницы, руководители общественных организаций, ресурсных центров и некоммерческих организаций, представительницы федеральных органов исполнительной власти и региональных властей, директора крупных корпораций и компаний, депутаты, руководители образовательных и медицинских учреждений. Каждая третья слушательница уже принимала участие в проектах и конкурсах платформы «Россия — страна возможностей».

Генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров напомнил, что два года назад на встрече спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко с победительницами и финалистами конкурса «Лидеры России» она обратила внимание на недостаточное количество женщин среди участников конкурса.

«Задача, которую перед нами поставил президент России — обеспечить равные возможности для самореализации всем жителям нашей страны независимо от их пола, региона проживания и профессии. Мы стремимся мотивировать женщин к более активному участию в проектах платформы. Если раньше у нас было 13% женщин среди победителей конкурса управленцев «Лидеры России», то в прошлом году — уже четверть (25%). Итоги текущего сезона и имена победителей мы узнаем позже, но уже сейчас можно сказать, что в этом году женщины составляют почти треть (29%) от общего числа зарегистрированных участников. Уважаемая Валентина Ивановна, уверен, что программа «Женщина-лидер», которая была запущена благодаря Вашему участию, инициативе и поддержке, тоже работает на этот результат. Все больше женщин задумываются о построении карьеры, личностном развитии, получают дополнительное образование, «прокачивают» свои компетенции, чтобы быть успешными и конкурентными в современном мире. И речь не только об образовательной программе и учебном процессе. Благодаря Вам, Вашему настойчивому вниманию к женской повестке в стране формируется система личностного развития и подготовки талантливых женщин, сообщества активных небезразличных людей, нацеленных на позитивные изменения себя и мира вокруг», — рассказал Алексей Комиссаров, обращаясь к участницам встречи и лично к Валентине Матвиенко.

Программа Мастерской управления «Сенеж» уникальна тем, что, помимо образовательных модулей и работы с экспертами, ее участники занимаются социальным проектированием — разрабатывают и реализуют важные и полезные для общества инициативы. Сейчас выпускницы создали 51 проект. Они направлены на помощь людям, продвижение территорий, профилактику здоровья, обучение школьников и людей старшего поколения. Все проекты продолжают жить и развиваться после завершения обучения, вокруг них формируются команды и сообщества людей, неравнодушных и нацеленных на позитивные перемены в своем регионе, стране и мире.

В сентябре 2021 году в Ростове-на-Дону, на базе Донского государственного университета, началось обучение женщин-лидеров Южного федерального округа. Это проект, который Мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» реализует совместно с регионом. Сейчас в программе занимаются почти 150 слушательниц.

«Знаю, что наша программа помогла вам разобраться в себе, смогла раскрыть свой лидерский потенциал, получить бесценный опыт принятия решений в любой ситуации. Программа уникальна тем, что мы вместе не только занимались развитием личности, но и создавали важные социальные проекты. Каждая из вас ставила еще свои личные цели — они были разные, но важные именно для вас. Впереди большая работа — важно не только сохранить то, что вы сейчас создаете, но и развивать проекты. Чем больше людей смогут увлечься вашими идеями, тем значимее и ощутимее будут изменения к лучшему в жизни отдельных людей и нашей страны в целом», — сказала, обращаясь к собравшимся, проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Мария Афонина.

Основатель и руководитель образовательного учреждения «Артист», балерина Мариинского театра и Баварского национального балета Евгения Долматова представила проект своей команды слушательниц программы «Женщина-лидер», который называется «Нам есть чем гордиться!». Он направлен на патриотическое воспитание школьников, понимание национальной принадлежности, на развитие чувства гордости за историческое наследие страны.

«Наша команда сложилась точно по интересам, у нас общие идеи, мысли и взгляды на воспитание молодого поколения и вопросы образования, поэтому в проекте мы решили сфокусироваться на проблеме патриотизма среди молодежи. Без прошлого нет будущего, а знание своей истории и уникального духовного, генетического кода определяет верный вектор развития. У всех участниц команды есть своя личная история, связанная с проектом, его цели очень чувствительны для каждой. Про себя могу сказать, что я балерина и всему, что я умею, меня научили в России. Мне хотелось, чтобы дети взрослели и получали образование здесь, чтобы у них было понимание и ощущение своих корней, чтобы они знали и гордились историей своей страны и идентифицировали себя с Россией. Я очень благодарна программе «Женщина-лидер», где наше обучение вылилось в работающий социальный проект с патриотичным уклоном. Программа помогает не просто спланировать проект, но учит как непосредственно реализовывать его, дает очень хороший старт, уверенность, а самое главное команду единомышленников», — рассказала Евгения Долматова.

Проект под названием «Малые туристические столицы России», разработанный одной из команд программы «Женщина-лидер», направлен на повышение туристической и инвестиционной привлекательности, узнаваемость российской провинции за счет комплексного развития территории. Проектпредусматриваетзапуск сайта с успешными практиками по туристической привлекательности российской провинции.

«Невероятно признательна судьбе, что у меня появилась такая возможность попасть во второй поток программы. Это действительно стало не просто значимым этапом в моей жизни, но я бы даже сказала, судьбоносным. Очень рада, что мое увлечение туризмом, которое и является сейчас моей профессией, помогло мне собрать команду единомышленниц из Москвы, Санкт — Петербурга, Волгограда и Урюпинска, с которой мы сделали, на наш взгляд, интересный и полезный проект с нуля в рамках программы второго потока «Женщина-лидер», направленный на развитие туризма в малых городах нашей необъятной страны. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Результатом нашей командной работы стал проверенный механизм, который можно масштабировать; в проекте — патентирование методики, создание структуры организации, в целом, разработка методички, запуск сайта проектного офиса», — сказала, участница программы «Женщина-лидер» Мастерской управления «Сенеж», генеральный директор агентства по развитию туризма Калужской области, капитан команды «Афина» Татьяна Каледина.

Она также отметила, что в рамках проекта была уже проведена экспедиция в г. Боровске (Калужская область) — старинном малом городе, имеющем статус исторического поселения. Здесь была стратегическая сессия по развитию внутреннего туризма муниципалитета, где были проанализированы сильные и слабые стороны уже существующего туристического продукта.

Первый заместитель директора по развитию, руководитель дирекции по здравоохранению Фонд Росконгресс, руководитель проекта «Здоровое общество» Анастасия Столкова поделилась, что в рамках проекта команды «Женщины-лидеры за здоровое общество» планируется создание цифровой платформы для обмена знаниями и продвижения проектов в области здравоохранения и здорового образа жизни.

Она отметила: «В современном мире человеческий ресурс стал преобладать над материальным. Женщин в социальной сфере большинство, и поэтому надо учитывать их интересы. Мы убеждены, что женщины могут изменить отношение людей к собственному здоровью. Проект «Женщины за здоровое общество» создан, чтобы объединить женщин-лидеров по всей России из социальной сферы для развития инициатив, способствующих формированию в нашей стране здорового общества. Основной целью проекта является создание цифровой платформы с интерактивной картой проектов, каждому из которых будет оказана профессиональная экспертиза. Платформа станет коммуникационным ресурсом для продвижения лучших практик по сохранению здоровья. Необходимо создать условия для поиска социальных проектов, их поддержки и масштабирования. Мы это и делаем с помощью нашей платформы. На данный момент мы проводим конкурсный отбор проектов, параллельно занимаемся формированием сообщества, налаживаем связь с регионами. Несомненно, программа дала импульс развитию нашей инициативы».