Вашингтон, , 07:57 — REGNUM В США по меньшей мере 400 тыс. получили бустерные дозы вакцины от COVID-19 компании Pfizer/BioNTech (PFE.N), сообщает 28 сентября Reuters со ссылкой на Белый дом.

Вакцина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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На прошлой неделе центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) поддержали введение дополнительной дозы вакцины для американцев старше 65 лет, людей с хроническими заболеваниями и работников, подверженных повышенному риску заражения коронавирусом.

«Только за прошедшие выходные в аптеках более 400 тыс. американцев получили дополнительную защиту в виде ревакцинации, и почти 1 миллион человек уже запланировали сделать ревакцинацию через аптеки в ближайшие недели», — сказал журналистам координатор Белого дома по реагированию на коронавирус Джефф Зиентс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее дополнительную дозу вакцины получил президент США Джо Байден, однако некоторые интерент-пользователи предположили, что в шприце был витамин В12.