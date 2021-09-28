Сараево, , 22:40 — REGNUM Партия независимых социал-демократов уважает решения парламента Республики Сербской и продолжит бойкот совместных органов власти на уровне Боснии и Герцеговины. Об этом заявил лидер партии, представитель сербов в президиуме БиГ Милорад Додик 28 сентября.

Милорад Додик Medija centar Beograd

Додик отметил, что представители Республики Сербской не будут участвовать в принятии решений в президиуме БиГ, Парламентской ассамблее БиГ или в Совете министров, если речь не идет о временном финансировании общих органов власти.

«Это решение в интересах Республики Сербской, так как благодаря этому 7000 жителей из Республики Сербской, которые работают в общих государственных органах, получат зарплаты», — процитировал телеканал РТРС слова Додика.

Напомним, что министры из Республики Сербской 28 сентября приняли участие в заседании Совета министров БиГ и проголосовали за принятие решения о бюджете. Депутат парламента Республики Сербской Небойша Вуканович назвал это «очередной капитуляцией Додика перед Сараево».

Ранее политические партии сербской автономии решили бойкотировать работу всех органов власти БиГ, пока не будет отменен закон о запрете отрицания «геноцида в Сребренице», который ввел бывший верховный представитель по БиГ Валентин Инцко.