Тюмень, 28 сентября, 2021, 22:14 — ИА Регнум. В Москве осуждена тюменка, пытавшаяся продать свою несовершеннолетнюю дочь в сексуальное рабство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тимирязевского районного суда.

Цитата из к/ф «Малыш». Реж. Чарльз Чаплин. 1921. США Ребёнок

Установлено, что тюменка в ноябре 2020 года разместила в интернете информацию о продаже своей малолетней дочери в сексуальное рабство за один миллион рублей. В Москву она привезла девочку для продажи и была задержана после получения денег и передачи ребёнка покупателю, которым оказался сотрудник правоохранительных органов.

Тюменка признала вину, раскаялась, пыталась оправдать свои действия тяжёлым материальным положением. Суд признал её виновной по п. п. «б», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ («Торговля несовершеннолетним, находящимся в зависимости от обвиняемого»). Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в колонии общего режима.