Вашингтон, , 07:58 — REGNUM Три крупнейшие американские фармацевтические компании согласились выплатить более $75 млн из-за иска по поводу кризиса наркомании в США, сообщает 28 сентября Reuters.

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Компании обвиняются в том, что они разжигали опиоидную эпидемию на территории племени Чероки в Оклахоме. Это первый случай урегулирования с племенным правительством.

Главный вождь племени Чероки Чак Хоскин заявил, что сумма, которая будет выплачиваться в течение 6,5 лет, «позволит нам увеличить инвестиции в лечебные учреждения для психически больных и другие программы, чтобы помочь нашему народу выздороветь».

Сделка состоялась после того, как дистрибьюторы McKesson, AmerisourceBergen и Cardinal Health, а также производитель лекарств Johnson & Johnson согласились выплатить до $26 млн для урегулирования аналогичных исков.

Как сообщало ИА REGNUM, около $4,3 млрд согласились выплатить владельцы американской фармацевтической компании Purdue Pharma за урегулирование исков, связанных с опиоидным кризисом.