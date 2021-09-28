Краснодар, 28 сентября, 2021, 22:12 — ИА Регнум. 28 сентября издание WhoScored опубликовало символическую сборную девятого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22. Лучшим игроком с оценкой 9.0 был признан 31-летний французский атакующий полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла, отметившийся забитым мячом в ворота «Сочи».

Дарья Драй ИА REGNUM Реми Кабелла и Александр Ерохин

Помимо Кабелла, в символическую сборную прошедшего тура вошли Александр Беленов («Уфа», 7.6), Дмитрий Скопинцев («Динамо», 7.9), Самуэль Жиго («Спартак», 8.0), Кайо («Краснодар», 8.2), Кристиан Рамирес («Краснодар», 8.5), Чидера Эджуке (ЦСКА, 8.0), Себастьян Щиманьски («Динамо», 8.1), Гжегож Крыховяк («Краснодар», 8.6), Артем Дзюба («Зенит», 8.2) и Эрик Бикфалви («Урал», 8.2).

В текущем сезоне Реми Кабелла принял участие в десяти матчах за «Краснодар» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Кабелла считает свой переход в «Краснодар» летом 2019-го года из «Сент-Этьена» ошибочным.