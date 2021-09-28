Вашингтон, 28 сентября, 2021, 22:12 — ИА Регнум. Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла объяснил, почему его компания уделяет сегодня особое внимание подразделению Xbox. Об этом 28 сентября сообщает портал GamesRadar.

Xbox

Во время выступления на конференции Code Conference в городе Беверли-Хиллз (штат Калифорния, США) Наделла сказал, что Xbox всегда была частью Microsoft, но ранее это подразделение стояло как бы немного в стороне, а сегодня IT-гигант считает его особенно важным. Он пояснил, что Xbox построена на основе облачных технологий компании и играет важную роль в их развитии, поэтому Microsoft сегодня важно продвигать такие облачные сервисы, как Xbox Live и Xbox Cloud Gaming.

Напомним, в августе 2021 года глава Xbox Фил Спенсер заявил, что руководство компании хочет, чтобы приложения Xbox работали на как можно большем количестве устройств. Он обратил внимание, что сегодня в видеоигры играют около трёх миллиардов человек.