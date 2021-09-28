Абуджа, 28 сентября, 2021, 22:10 — ИА Регнум. Об аресте в Абудже 57 членов шиитского Исламского движения Нигерии (включая 18 женщин), устроивших беспорядки в районе Гваринпа, пишет 28 сентября Daily Post.

Takeaway «Коктель молотова»

По данным нигерийской полиции, активисты устроили акцию протеста, причём о её цели не сообщается. В ходе акции они бросали в полицейских камни и бутылки с зажигательной смесью и камнями, а также мешали движению транспорта.

Как рассказала официальный представитель полиции Абуджи Адех Жозефин, в Гваринпе удалось восстановить порядок, хотя для этого пришлось привлекать армию и спецназ. У задержанных изъяли оружие.