Кампала, , 22:09 — REGNUM Денежное содержание депутатов парламента Уганды превышает уровень зарплат их коллег из большинства стран Евросоюза, сообщает 28 сентября ИА Красная Весна со ссылкой на Anadolu Agency.

Народ Уганды Numbercfoto

Как отметил автор статьи Ян Кларк, депутаты парламенты Уганды не только получают большие зарплаты, но и весьма многочисленны — на данный момент в Уганде насчитывается 527 парламентариев.

По его утверждению, каждый угандийский депутат получает 8427 евро. При этом денежное содержание парламентариев большинства стран ЕС скромнее. Больше угандийских депутатов получают только народные избранники из Италии с доходом 10 435 евро, Австрии с 10 134 евро и Германии с 9082 евро.

Кроме того, каждому члену парламента Уганды в начале каждой его пятилетней каденции полагается 48 157 евро на покупку нового автомобиля.

Для сравнения приводится заработная плата угандийской учительницы начальных классов, которая в 70 раз меньше депутатского жалованья.

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