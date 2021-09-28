Подгорица, 28 сентября, 2021, 22:06 — ИА Регнум. К концу октября 2021 в Черногории будет сформирован первый негосударственный пенсионный фонд «Моя пенсия».

Евро

Надежность вложенных средств гражданам будут гарантировать государство и известные страховые компании. Одна из целевых групп — это моряки, не признанные государственным пенсионным фондом, сообщает вещатель RTCG.

Представитель фонда Лиляна Николич считает, что регулярные ежемесячные выплаты позволяют морякам получать стабильный доход после прекращения судоходства.

Она говорит, что при многочисленных платежах от 200 евро пользователи ожидают многочисленных льгот и бонусов.

«Фонд — это тот, который может предоставить вам гарантию на покупку квартиры на выгодных условиях, когда квартира рассчитывается, она становится вашей собственностью, что не ставит под угрозу деньги, отложенные на пенсию, поэтому вы получаете как пенсию, так и квартиру», — говорит Николич.

Она указывает, что их потенциальные целевые клиенты — моряки, не признанные государственным пенсионным фондом. Уже готовятся предложения для судоходных компаний.

Николич говорит, что условия для выигрыша пенсионного фонда в Черногории строгие, и что пользователям будет гарантирована безопасность вложенных денег государством и известными страховыми компаниями.