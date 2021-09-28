Киев, 28 сентября, 2021, 22:05 — ИА Регнум. Владимир Зеленский скоро перейдет черту, обозначающую половину своего пребывания на президентском посту, но ему нечего предъявить в качестве достижений своему избирателей. Об этом 27 сентября в прямом эфире телеканала «НАШ» заявил депутат Киевского горсовета от партии «Европейская солидарность» Сергей Таран.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«На днях отмечали «экватор» политической деятельности (Зеленского — ИА REGNUM) на посту президента. Если его спросить, собственно, что ты сделал? Какие у тебя достижения? Я не знаю, что они назовут. Но теперь у них появится возможность говорить: «Мы с олигархами боремся». Вот — этот закон. Только ради этого», — заявил эксперт.

Но не стоит недооценивать действенность этого закона, предупредил эксперт.

«Нельзя говорить, что этот закон, при всей своей неэффективности в отношении олигархов, не является действенным. Он является действенным. Потому что дает президенту возможность определять, кого назовут в стране олигархом. Потом, во внесудебном порядке, устанавливать санкции против каких-то этих людей», — пояснил Таран.

Это и есть проблема — что закон на самом деле будет весьма эффективным инструментом, но направленным отнюдь не на борьбу с олигархами, отметил политолог.

По мнению депутата, Зеленскому не нужна реальная борьба с олигархами, но нужна видимость борьбы.

«Нужно продолжать сериал «Слуга народа». Частью этого сериала и есть этот закон», — пояснил эксперт.

«Пиар и инструмент для борьбы с оппозицией. Вот две вещи, для которых необходим этот закон. Олигархи будут счастливы… Поэтому их группы в Верховной раде рукоплескали этому закону. Олигархов этот закон абсолютно устраивает, потому что они знают, что не попадут под его действие», — подытожил Таран.

Напомним, что парламентом Украины был принят т.н. «антиолигархический» закон, вызвавший крайне неоднозначную реакцию в обществе и экспертной среде.