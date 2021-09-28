Амстердам, 28 сентября, 2021, 22:04 — ИА Регнум. 28 сентября в Амстердаме на стадионе «Йохан Кройф Арена» «Аякс» в матче второго тура групповой стадии Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 одержал уверенную победу над «Бешикташем» из Турции. Основное время матча завершилось со счетом 2:0. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Первый мяч на 17-й минуте встречи забил 29-летний фланговый атакующий полузащитник сборной Нидерландов Стивен Бергейс после передачи Душана Тадича — 1:0. Через 26 минут Себастьян Аллер удвоил преимущество хозяев — 2:0. Ассистом отметился Бергейс. Для 27-летнего форварда сборной Кот-д'Ивуара Аллера этот мяч стал пятым в текущем сезоне в рамках Лиги Чемпионов. Ивуариец поднялся на первое место в списке бомбардиров турнира.

Желтые карточки получили Кен Боздоган и Миши Батшуайи. На матче работала российская бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном. Ассистенты главного судьи — Хишам Закрани и Орельен Бартомье.

Составы команд:

«Аякс»: Пасвеер, Тимбер, Мазрауи, Блинд, Мартинес, Альварес, Гравенберх, Бергейс (Классен, 71'), Тадич, Антони (Нереш, 71'), Аллер.

«Бешикташ»: Дестаноглу, Розье, Н’Сакала, Сатчи, Умут (Вардар, 73'), Йылмаз (Тере, 46'), Соуза, Учан (Озякуп, 46'), Боздоган, Караман, Батшуайи.

Статистика матча («Аякс"/ «Бешикташ»)

Удары 22/4

Удары в створ 7/0

Владение 71%/29%

Угловые 2/3

Нарушения 8/12

«Аякс», одержав вторую победу в группе и набрав шесть очков, поднялся на первое место в турнирной таблице. «Бешикташ» без очков остался на третьей строчке.