Подгорица, 28 сентября, 2021, 22:02 — ИА Регнум. Цены на евродизель и топочный мазут в Черногории, которые выросли на три и два цента за литр с 28 сентября, достигли рекордного уровня двухлетней давности, в то время как цены на два вида бензина: 95-й и 98-й выросли неделей ранее.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Топливо

К правительству уже обращаются политические партии с просьбой рассмотреть возможность снижения акцизов на топливо.

Цена на евродизиль на ближайшие 15 дней составит 1,24 евро, а два года назад она составляла 1,26 евро.

Мазут сейчас стоит 1,21 евро, а в конце сентября 2019 года — 1,23 евро.

Eurosuper-95 сейчас стоит 1,39 евро, а два года назад его цена составляла 1,34 евро.

Литр Eurosuper-98 стоит 1,43 евро, тогда как его цена почти в тот же день два года назад составляла 1,38 евро.