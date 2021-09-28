Вашингтон, 28 сентября, 2021, 21:53 — ИА Регнум. Поклонники южнокорейского сериала-триллера Netflix «Игра в кальмара» воссоздают смертельные игры из него на платформе Roblox. Об этом 28 сентября сообщает портал IGN.

Компания Roblox Corporation Логотип игровой онлайн-платформы Roblox

Одной из самых популярных игр является «Красный свет — зеленый свет», в которой участникам нужно добраться до финиша, не будучи замеченными огромной куклой-роботом. В разделе популярных игр на сайте Roblox появились и другие проекты, основанные на шести играх, показанных в шоу.

Напомним, премьера сериала «Игра в кальмара» состоялась на сайте Netflix 17 сентября 2021 года, его сюжет рассказывает о том, как должников заставляют участвовать в серии смертельных игр, победитель которой получит крупную сумму. Отметим, что шоу стало первым южнокорейским проектом, который занял первое место в топ-10 сериалов Netflix.