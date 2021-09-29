Вашингтон, 29 сентября, 2021, 07:49 — ИА Регнум. Генерал Кеннет Фрэнк Маккензи, командующий Центральным командованием США, взял на себя всю ответственность за удар с беспилотника по мирным гражданам, который должен был быть нанесен в Афганистане по террористам из «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом он сообщил 28 сентября на слушаниях в Сенате США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США в Афганистане

«Это дело находится в стадии расследования, но я могу сказать вам в целом, и повторить некоторые вещи, которые я уже говорил ранее: я несу ответственность за это. Это произошло в моей зоне ответственности, поэтому я являюсь ответственным офицером за этот удар», — сказал Маккензи.

Маккензи ранее назвал удар, в результате которого погибли семь детей, «ошибкой».

"Более того, на меня не оказывалось никакого давления, чтобы я нанес этот удар. Мы действовали, основываясь на данных разведки, которые мы видели на земле. Мы действовали несколько раз на основании разведданных, которые мы видели, и в других случаях нам удавалось предотвратить нападения», — сказал он законодателям.

«В этот раз, к сожалению, мы ошиблись >…< но я могу поделиться с вами более подробной информацией позже», — добавил он.

Напомним, что после открытых слушаний состоится закрытое заседание.

Как сообщало ИА REGNUM, один из ударов с американсокго беспилотника пришелся на автомобиль, в котором ехал 43-летний инженер Земари Ахмади. При этом мужчина работал на организацию Nutrition and Education International (NEI), штаб-квартира которой находится в американском штате Калифорния. СМИ утверждают, что Ахмади не был связан с террористическими группировками и хорошо относился к США. Он даже планировал получить политическое убежище на территории Соединённых Штатов.