Глава самоуправления Калуги обсудил капремонт жилого дома
Калуга, 28 сентября, 2021, 18:43 — ИА Регнум. Жители дома №7 по улице Телевизионной в Калуге обратились к главе городского самоуправления Юрию Моисееву приеме 28 сентября по вопросу капитального ремонта. В обсуждении проблемы приняли участие заместитель председателя Городской думы Калуги Сергей Павлов, представители управления жилищно-коммунального хозяйства и управляющей компании.
Двухэтажный дом построен в 1958 году и уже давно требует ремонта, в плохом состоянии фасад и цоколь, есть проблемы с водостоком. Жильцы своими силами покрасили стены в подъезде, заменили стояки в подвале, установили навесы над входными дверями, приобрели пластиковые окна для установки в подъезде. В 2017 году в доме была отремонтирована кровля, ремонт фасада фондом капитального ремонта запланирован только в 2032 — 2034 гг. Стоимость работ составляет порядка 2,5 млн. рублей и за счёт взносов от жильцов двенадцати квартир такую сумму набрать очень сложно.
Обследование дома будет проведено до конца следующей недели, также запланировано общее собрание собственников.
Обратившуюся к главе городского самоуправления Аллу Гукову волнует состояние детской площадки в сквере Карпова. Вместе с Гуковой Юрий Моисеев осмотрел детскую площадку и убедился в исправности игрового оборудования. Вместе с тем площадка не огорожена со стороны улицы Ленина, и дети могут выбежать на проезжую часть.
Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, специалисты управления городского хозяйства проработают данный вопрос.