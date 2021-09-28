Калуга, 28 сентября, 2021, 18:43 — ИА Регнум. Жители дома №7 по улице Телевизионной в Калуге обратились к главе городского самоуправления Юрию Моисееву приеме 28 сентября по вопросу капитального ремонта. В обсуждении проблемы приняли участие заместитель председателя Городской думы Калуги Сергей Павлов, представители управления жилищно-коммунального хозяйства и управляющей компании.

Пресс-служба Городской думы Калуги Глава самоуправления Калуги обсудил капремонт жилого дома №7 по улице Телевизионной

Двухэтажный дом построен в 1958 году и уже давно требует ремонта, в плохом состоянии фасад и цоколь, есть проблемы с водостоком. Жильцы своими силами покрасили стены в подъезде, заменили стояки в подвале, установили навесы над входными дверями, приобрели пластиковые окна для установки в подъезде. В 2017 году в доме была отремонтирована кровля, ремонт фасада фондом капитального ремонта запланирован только в 2032 — 2034 гг. Стоимость работ составляет порядка 2,5 млн. рублей и за счёт взносов от жильцов двенадцати квартир такую сумму набрать очень сложно.

«В Калуге много ветхого жилого фонда, так, на улице Пестеля ремонта ждут дома, построенные в 30-е годы, — отметил Юрий Моисеев. — Кровля отремонтирована и дому не грозят залития, теперь необходимо выполнить те работы, что возможны в рамках текущего ремонта. Управляющая компания совместно со специалистами управления ЖКХ проверит техническое состояние дома, затем поможет жильцам с установкой окон, отремонтирует канализацию и проводку, проверит работу водостоков».

Обследование дома будет проведено до конца следующей недели, также запланировано общее собрание собственников.

«Надеюсь, что с ремонтом фасада всё же не придётся ждать до 2034 года, в Калуге реализуются различные муниципальные программы по ремонту и благоустройству, также неоднократно высказывалось мнение о том, что необходима федеральная программа по капремонту домов», — отметил Сергей Павлов.

Обратившуюся к главе городского самоуправления Аллу Гукову волнует состояние детской площадки в сквере Карпова. Вместе с Гуковой Юрий Моисеев осмотрел детскую площадку и убедился в исправности игрового оборудования. Вместе с тем площадка не огорожена со стороны улицы Ленина, и дети могут выбежать на проезжую часть.

«Здесь необходимо установить леерное ограждение, — уверен Юрий Моисеев. — Я подниму этот вопрос на ближайшем заседании комиссии по безопасности дорожного движения. Кроме того, забор, отделяющий площадку от дома № 7 по улице Московской, выглядит очень неприглядно, часть досок выломана, возможно, его лучше демонтировать и установить новое ограждение».

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, специалисты управления городского хозяйства проработают данный вопрос.