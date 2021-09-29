29 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили запрет для российских и китайских компаний участвовать в создании нового энергоблока АЭС в Чехии.

Светлана Рыбина, , 07:48 — REGNUM Информация о том, что президент страны Милош Земан подписал закон, который исключает участие российских и китайских фирм в создании нового энергоблока АЭС «Дукованы», вызвала обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 28 сентября в социальной сети Facebook.

АЭС Дукованы. Чехия Petr.adamek

«Следующим, согласно логике, должен быть закон, исключающий присутствие в чешских пивнушках российских и китайских туристов. Кто знает, вдруг они выпьют всё пиво и ничего европейским или американским туристам не останется», — шутит Macarena B.

Многие пользователи пришли к выводу, что данное решение не ставит точку в этом деле и, вероятно, в будущем чехи ещё пересмотрят своё отношение к участию в этом проекте российской стороны. Некогда их соседи тоже воротили нос от нашей страны, но так или иначе пришлось сотрудничать с российскими компаниями.

АЭС Дукованы. Чехия IAEA / Dean Calma

«Венгрия уже в своё время попробовала перейти на французские твэлы на Пакшской АЭС. Но они столкнулись с неразрешимыми проблемами и вернулись к исходной, т. е. к российской технологии. Чехия может повторить этот путь. Если есть лишние деньги, то пожалуйста! Мы подождём, никуда не спешим», — отмечает Марина Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что начало строительства данной АЭС случится нескоро, поэтому чешским политикам ещё отводится какое-то время для того, чтобы безболезненно одуматься от совершения подобной ошибки.

«Подписал и подписал. Строить-то начнут не ранее 2024-го, а нынешний президент только до 2023-го. Посмотрим, как на это всё посмотрит будущий кандидат. А по факту, никто кроме России такого уровня АЭС строить не умеет, так что это не более чем показательные выступления для западных «партнёров». П — политика», — пишет Сергей Г.

Часть людей считает, что всё, творящееся вокруг тендера на строительство чешской АЭС, является грязной игрой западных политиков, направленной против России и Китая. Именно мы и КНР являемся сильнейшими игроками в сфере строительства в атомной энергетике, что в корне не устраивает конкурентов из США и Европы, пишут граждане.

«Один из способов выигрыша в тендере — устранить успешных конкурентов. После этого можно и с ценой не париться и сроки быстрые не ставить. Вот она — грязная европейская политика, во всей красе», — указывает Konstantin S.

Ряд пользователей указывает на то, что российской стороне пора дать Чехии понять, что так по-хамски себя вести с нами нельзя.

Милош Земан Miloslav Hamřík

«А если будет запрет на чешские товары, которые продаются в России? Шкода, пиво и т. д. Если российские туристы перестанут ездить в Чехию? Это ведь легко можно устроить. Они скажут: «А нас-то за що?» Бить надо рублём. Это же и есть то самое страшное и, главное, эффективное оружие. Оно расставит всё на свои места», — считает Александр Л.

Нашлись и те, кто убеждён, что строительство новой АЭС не принесёт правительству Чехии ничего кроме огромного количества проблем.

«Да, дивидендов от такого поворота у чехов не добавится, а вот проблем и трудностей — легко. Время покажет!» — пишет Кирилл С.

Напомним, 27 сентября «Чешское телевидение» опубликовало материал, согласно которому президент страны Милош Земан подписал закон, который исключает участие российских и китайских фирм в создании нового энергоблока АЭС «Дукованы».