Мапуту, 28 сентября, 2021, 21:45 — ИА Регнум. На десять процентов самых богатых семей Мозамбика приходится 43% всех расходов всех домохозяйств страны вместе взятых, сообщает 28 сентября ИА Красная Весна со ссылкой на отчёт Национального института статистики Португалии (INE).

Tonkosti.ru Пляж, остров Мозамбик

«На 10% самых бедных приходится только 0,8% общих расходов, а на 10% самых богатых — примерно 43,1%», — указано в отчёте INE за 2019−2020 годы. Средние расходы домохозяйства не превышают 109 евро в месяц, что примерно составляет 23 евро на одного человека.

При этом расходы в городах вдвое выше, чем в сельской местности, а среднемесячные расходы в столичном регионе и городе Мапуту вдвое превышают средний показатель страны.

В статистику включены расходы на продукты питания, напитки, табак, транспорт, мобильную связь и на другие ежедневные покупки большинства домохозяйств Мозамбика.

Напомним, Мозамбик признан одной из беднейших стран мира, занимая в общем рейтинге 181 место.