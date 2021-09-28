Архангельск, 28 сентября, 2021, 21:45 — ИА Регнум. В Исакогорском округе Архангельска при школе №77 окрыли первый в регионе технопарк «Кванториум». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в горадминистрации.

Https://vk.com/id40615930 Кванториум в Архангельске

«Робототехника, конструирование квадрокоптеров, создание сайтов, программирование, хайтек — всё это по-настоящему интересно современным детям. Для получения дополнительного образования в «Кванториуме» созданы все условия: есть специальное оборудование, разработаны программы, прошли обучение педагоги», — сообщил мэр города Дмитрий Морев.

На создание первого школьного технопарка было выделено более 21 млн рублей, на них было закуплено оборудование и капитально отремонтировано здание. Следующий кванториум планируем открыть в центре города при школе № 45.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2024 года с учётом ранее созданных технопарков в России будут функционировать 359 детских «Кванториумов».