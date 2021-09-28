Киев, 28 сентября, 2021, 21:43 — ИА Регнум. 28 сентября в Киеве на стадионе «НСК Олимпийский» донецкий «Шахтер» в матче второго тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 сыграл вничью в миланским «Интером» (Италия). Основное время матча завершилось со счетом 0:0.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Самым ценным игроком встречи с оценкой 7,91 по версии портала WhoScored был признан 26-летний центральный защитник «Интера» и сборной Словакии Милан Шкриниар, отметившийся одним успешным отбором и одним выигранным верховым единоборством. Точность передач футболиста составила 87%.

Статистика матча («Шахтер"/ «Интер»)

Удары 12/10

Удары в створ 2/2

Владение 58%/42%

Угловые 2/5

Нарушения 18/17

Составы команд:

«Шахтер»: Пятов, Додо, Марлон, Матвиенко, Степаненко, Майкон, Исмаили (Кривцов, 78'), Патрик (Марлос, 85'), Виктор, Соломон (Мудрик, 78'), Траоре (Тете, 11').

«Интер»: Ханданович, де Врей, Шкриниар, Бастони, Думфрис, Весино (Гальярдини, 82'), Барелла, Димарко (Перишич, 82'), Брозович (Чалханоглу, 55'), Джеко (Корреа, 55'), Мартинес (Санчес, 72').