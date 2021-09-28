«Ливерпуль» и «Порту» сыграют во втором туре Лиги Чемпионов
Порту, Португалия, 28 сентября, 2021, 21:36 — ИА Регнум. 28 сентября в Порту (Португалия) на стадионе «Драгао» «Порту» в матче второго тура группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2021/22 сыграет с «Ливерпулем». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.
Примечательно, что за всю историю противостояния этих двух команд «Порту» ни разу не удалось одержать победу над «мерсисайдцами» (пять побед «Ливерпуля» и три ничейных результата).
Бригада арбитров (Россия): Сергей Карасев | Игорь Демешко | Максим Гаврилин | Виталий Мешков.
Стартовые составы команд:
«Порту»: Диогу Кошта, Пепе, Иван Маркано, Заиду Сануси, Хесус Корона, Луис Фернандо Диас, Матеус Урибе, Отавиньо, Сержиу Оливейра, Антонио Мартинес, Мехди Тареми.
«Ливерпуль»: Алиссон Беккер, Вирджил ван Дейк, Жоэль Матип, Джеймс Милнер, Эндрю Робертсон, Фабиньо, Джордан Хендерсон, Кертис Джонсо, Мохаммед Салах, Садио Мане, Диогу Жота.
На данный момент «Ливерпуль» с одной победой и тремя очками занимает первую позицию в турнирной таблице группы B. «Порту» с одним очком идет двумя строчками ниже.