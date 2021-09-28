Порту, Португалия, 28 сентября, 2021, 21:36 — ИА Регнум. 28 сентября в Порту (Португалия) на стадионе «Драгао» «Порту» в матче второго тура группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2021/22 сыграет с «Ливерпулем». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Примечательно, что за всю историю противостояния этих двух команд «Порту» ни разу не удалось одержать победу над «мерсисайдцами» (пять побед «Ливерпуля» и три ничейных результата).

Бригада арбитров (Россия): Сергей Карасев | Игорь Демешко | Максим Гаврилин | Виталий Мешков.

Стартовые составы команд:

«Порту»: Диогу Кошта, Пепе, Иван Маркано, Заиду Сануси, Хесус Корона, Луис Фернандо Диас, Матеус Урибе, Отавиньо, Сержиу Оливейра, Антонио Мартинес, Мехди Тареми.

«Ливерпуль»: Алиссон Беккер, Вирджил ван Дейк, Жоэль Матип, Джеймс Милнер, Эндрю Робертсон, Фабиньо, Джордан Хендерсон, Кертис Джонсо, Мохаммед Салах, Садио Мане, Диогу Жота.

На данный момент «Ливерпуль» с одной победой и тремя очками занимает первую позицию в турнирной таблице группы B. «Порту» с одним очком идет двумя строчками ниже.