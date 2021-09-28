Подгорица, 28 сентября, 2021, 21:36 — ИА Регнум. Зампредседателя черногорского гражданского движения URA Горан Журович призвал правительство Черногории пересмотреть возможность снижения акцизов, чтобы смягчить любое повышение цен на топливо на мировом фондовом рынке, поскольку последняя корректировка цен в стране, по его оценке, отрицательно сказывается на уровень жизни граждан и экономике, сообщает вещатель RTCG.

Chris Potter Налоги

Джурович подчеркивает, что GP URA осознает тот факт, что это глобальная проблема, на которую правительство не имеет никакого влияния.

«Время, в котором мы живем, указывает на необходимость увеличения инвестиций во внутреннее производство, чтобы уменьшить зависимость Черногории от иностранного импорта. Правительство должно осознавать опасность неспокойной глобальной экономической ситуации и должно найти способы предотвратить ее, чтобы защитить стандарты граждан и экономическую стабильность», — отметил политик.

Он добавляет, что производство в Черногории было уничтожено за последние 30 лет, что привело к большой зависимости от импорта и, таким образом, продемонстрировало уязвимость страны перед глобальными изменениями.