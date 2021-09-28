Курган, 28 сентября, 2021, 21:32 — ИА Регнум. В Курганской области по обвинению во взяточничестве арестованы два сотрудника территориального отдела государственного автодорожного надзора и директор центра дополнительного профессионального образования. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Токсичный груз

По данным следствия, инспектор территориального отдела государственного автодорожного надзора вместе с двумя сообщниками за 15 тысяч рублей предлагал водителям получить права на перевозку опасных грузов. Установленная на данный момент сумма полученных обвиняемыми взяток составила более 140 тысяч рублей.

В отношении вышеуказанных лиц было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.5 ст.290 УК РФ («Получение взятки, совершённое организованной группой»). Должностным лицам предъявлены обвинения, судом по ходатайству следователя СКР обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.