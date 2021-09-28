Подгорица, , 21:21 — REGNUM Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен посетит Черногорию 29. Как было объявлено, фон дер Ляйен встретится с президентом Черногории Мило Джукановичем и премьер-министром Здравко Кривокапичем.

Урсула фон дер Лейен © European Union 2020 – Source EP

Во время своего пребывания в Черногории глава Еврокомиссии в сопровождении премьер-министра Кривокапича посетит Институт общественного здравоохранения, который получил поддержку ЕС в борьбе с пандемией.

28 сентября она начала свой визит в регион с Албании, а во второй половине дня прибыла в Скопье. Во время своего пребывания на Западных Балканах фон дер Ляйен также посетит Сербию, Косово, Боснию и Герцеговину.

«В ходе этого визита она выразит свою приверженность региону и его европейскому будущему, а также обсудит важные политические и региональные вопросы со всеми лидерами, с которыми встретится», — заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Дана Спинант.