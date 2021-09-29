29 сентября 2021 | Время чтения 4 мин

В Испании наблюдается новый этап реализации «закона об исторической памяти», призванного расстаться с франкистским прошлым страны. Вслед за статуей Франсиско Франко, снесённой в Мелилье в феврале 2021 года, власти автономного города усилиями левой коалиции принялись за установленный в 1942 году памятник героям Испании, который ранее уже лишили всех франкистских символов. Подробности споров об историческом прошлом раскрывает издание La Razón.

Александр Тищенко, , 00:24 — REGNUM После сноса статуи Франсиско Франко в феврале 2021 года правительство Мелильи намерено убрать ещё один памятник, который ранее уже был лишен франкистской символики. Об этом пишет испанское издание La Razón.

Франсиско Франко

Судьба памятника героям Испании в Мелилье, похоже, предрешена. Коалиционное правительство автономного города («Коалиция за Мелилью», Испанская социалистическая рабочая партия и исключённый ранее из партии Ciudadanos («Горожане») независимый депутат Эдуардо де Кастро) продвинуло предложение о демонтаже памятника, который будет частично снесён, поскольку считается, что он имеет «явное франкистское значение», несмотря на то, что символы того времени были демонтированы много лет назад.

Памятник, созданный Энрике Ньето и художником Викторио Манчоном, был призван почтить память павших в гражданской войне. Открытый в 1942 году, он является частью исторического и художественного наследия города Мелилья, представляя собой объект культурного интереса.

Правительство намерено убрать бронзовую скульптуру солдата-легионера, очень представительную для местной истории, и льва, чтобы хранить их отдельно в городе. Точно так же оно поступило со статуей Франко, которая была убрана с общественной магистрали 23 февраля. Несмотря на противодействие «Народной партии Испании», которая предупредила, что обратится в суд, если предложение правительства Мелильи останется в силе, и значительной части общественности, нет недостатка в тех, кто выступает за то, чтобы вычеркнуть памятник из общественного пространства, апеллируя к «закону об исторической памяти».

Франко принимает делегацию III Рейха во главе с Генрихом Гиммлером

(Согласно «закону об исторической памяти», принятому в Испании в 2007 году социалистическим правительством Хосе Луиса Родригеса Сапатеро, запрещается публично восхвалять эпоху диктатуры Франсиско Франко и оказывать бывшему испанскому диктатору публичные знаки почтения; также данный закон предусматривает уничтожение всех памятников и символов периода франкизма, не имеющих художественной или исторической ценности — прим. ИА REGNUM).

Площадь героев Испании в центре города, на которой установлен памятник, была реконструирована во времена правления Хуана Хосе Имброды («Народная партия Испании») как дань уважения Гауди и модернизму, и реконструкция была использована как возможность убрать франкистские символы.

Построенный из белого камня, памятник состоит из лестницы с пятью ступенями и основания с гербом Мелильи. На нем стоит легионер с винтовкой, держа флаг. Рядом с солдатом изображен лев, за которым находится орёл Святого Иоанна с гербом Испании без эмблемы семьи Бурбонов, увенчанный короной.

«Народная партия Испании» предложила переосмыслить памятник или перенести его скульптурную часть, но региональное министерство культуры считает, что сам памятник имеет «очевидное значение».

«Хотя он был демонтирован и лишен самых вопиющих символов репрезентации франкизма, все понимают то, чем он является на самом деле», — заявила изданию El Faro de Melilla член ассамблеи Мелильи Елена Фернандес Тревиньо.

И Тревиньо, и генеральный секретарь местной ячейки Социалистической партии Глория Рохас критикуют существование памятника. По словам Тревиньо, памятник стоит в знаковом месте, где находилось кафе, в которое ходили сторонники левых сил, которые впоследствии были казнены и убиты. По словам Рохас, намерением властей «было уничтожить кафе «Ла Пенья» и то, что оно символизировало, чтобы стало ясно, какая сторона победила в войне».

Адольф Гитлер и Франсиско Франко

Недавно национал-консервативная партия «Vox» («Голос») в Мелилье собрала более 1000 подписей против разрушения памятника, утверждая, что «это достояние города, и те, кто хочет его снести, показывают, что они не испытывают ни малейшего уважения к Мелилье».

Национальный фонд Франсиско Франко, который, как и Патриотическая платформа Мильяна-Астрая, ведёт судебный процесс по переносу статуи Франко, с сожалением воспринял эту новость. Как заявил исполнительный президент фонда Хуан Чичарро, власти и левые силы «спешат стереть все следы нашей истории»: «Вскоре они воздвигнут памятник султану. Не может быть большего позора для некоторых правителей, к стыду праздного и невоспитанного народа».

В Санта-Крус-де-Тенерифе будущее еще одного памятника эпохи Франко находится под вопросом. «Ангел Победы» всё ещё находится там, несмотря на попытки Республиканского совета Канарских островов демонтировать его. Фонд Франко утверждает, что в данном случае речь идёт о произведении искусства — его автором является Хуан де Авалос, скульптор Долины Павших, — которое не подпадает под действие «закона об исторической памяти», и что «генералиссимус» в памятнике не идентифицируется как таковой.

Документация, не переданная ассамблеей

Ассамблея Мелильи продолжает медлить с передачей официальной документации, касающейся статуи Франко как командира Легиона, демонтированной 23 февраля. Патриотическая платформа Мильяна—Астрая дважды запрашивала соответствующую информацию через Портал транспарентности, и её секретарь Гильермо Рокафорт заявил, что 21 февраля он получил сообщение от правительства автономного города, «но без ссылки для скачивания» пакета документов.

Рокафорт объясняет, что если член ассамблеи Мелильи Елена Фернандес Тревиньо заявила, что вся документация, требуемая судом, была предоставлена без каких-либо задержек, то это точно не относится к организации, которую он представляет. Главная информация, которую требует суд, — это узнать, какая компания убрала статую, поскольку это «совсем не ясно». Кроме того, «они действовали с необычной поспешностью и с эффективностью, которая не использовалась ни для каких других действий» в городе, заявили в «Vox». Со своей стороны, Гильермо Рокафорт вновь обратится в Совет по транспарентности с просьбой о вмешательстве. Фонд Франко получил запрошенную им документацию 28 сентября через суд.