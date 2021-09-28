Милан, Италия, 28 сентября, 2021, 21:19 — ИА Регнум. 28 сентября в Милане (Италия) на стадионе «Джузеппе Меацца» «Милан» в матче второго тура группы B встретится с мадридским «Атлетико». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Maarten Van Damme ФК Милан

В последний раз «Милан» и «Атлетико» играли между собой 11 марта 2014 года в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов 2013/14. В том матче «матрасники» разгромили «россонери» со счетом 4:1.

Стартовые составы команд:

«Милан» (расстановка 4−2-3−1): Майк Меньян — Давиде Калабрия, Алессио Романьоли, Фикайо Томори, Тео Эрнандес — Франк Кессье, Исмаэль Беннасер — Рафаэл Леау, Алексис Салемакерс, Браим Диас — Анте Ребич.

«Атлетико» (расстановка 4−4-2): Ян Облак — Фелипе Монтейро, Хосе Хименес, Марио Эрмосо Кансеко, Киран Триппьер — Коке, Маркос Льоренте, Янник Феррейра Карраско, Жоффрей Кондогбья — Луис Суарес, Анхель Корреа.

На матче будет работать турецкая бригада арбитров во главе с Джюнейтом Чакыром. Ассистенты главного судьи — Баттахин Дюран и Тарик Онгун.