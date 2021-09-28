Москва, 28 сентября, 2021, 21:17 — ИА Регнум. Белосток и Вильна — территории, на которые исторически претендовали несколько наций. Об этом заявил 28 сентября ИА REGNUM российский политолог, кандидат юридических наук Кирилл Аверьянов-Минский.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Герб Российской империи

«На территории, на которых расположены Белосток и Вильнюс, в век национального возрождения претендовали несколько наций. На Вильну претендовали поляки, литовцы, самостийные белорусы. И русские — Тютчев писал в стихотворении «Над русской Вильной стародавней», — подчеркнул Аверьянов-Минский.

В рамках реализованного белорусского национального проекта Вильна никогда не присутствовала, пояснил политолог. К примеру, БНР (Белорусская народная республика, квазигосударственное образование, возникшее на территории б. Российской империи в 1918 году — ИА REGNUM) в принципе не была государством, в составе БССР Вильна никогда не находилась, но она находилась в рамках русского национального проекта, являясь частью поздней Российской империи, и считалась русским городом, заявил Аверьянов-Минский.

Белосток был частью БССР, но настолько непродолжительный период, что этим периодом можно пренебречь, считает политолог. «В составе Российской империи город находился более ста лет, русский национальный проект и на этот город имеет больше прав, чем белорусский», — отметил эксперт.

В сегодняшних Вильнюсе и Белостоке нет ничего самостийно-белорусского, никто на белорусском языке не разговаривает, как, впрочем, нет ничего самостийно-белорусского и в самой Белоруссии, подчеркнул Аверьянов-Минский. «Там тоже все разговаривают на русском языке, там тоже русская культура тотально доминирует», — заявил политолог.

«Говорить, что Белосток и Вильнюс — белорусские города, смешно и нелепо, потому что и Минск, и Гомель являются, по сути, русскими городами, а не белорусскими», — заключил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего выступления на форуме «Символ единства» назвал белорусскими городами Белосток (нынешняя Польша) и Вильнюс (нынешняя Литва).