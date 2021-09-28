Ещё один режиссёр Marvel хочет выпустить свою версию кинокомикса
Лос-Анджелес, США, 28 сентября, 2021, 21:17 — ИА Регнум. Режиссёр Алан Тейлор, снявший фильм Marvel «Тор 2: Царство тьмы», заявил, что он тоже хочет получить возможность выпустить свою версию картины. Об этом 28 сентября сообщает портал Comicbook.
Кинематографист признался, что «болел» за Зака Снайдера, когда тот пытался добиться своего и думал о том, получится ли у коллеги осуществить задуманное. «Это потрясающе. Я думаю, что каждый режиссер отчасти болел за это», — сказал Тейлор.
«Вы можете себе это представить? Они дают мне столько миллионов долларов, сколько дали ему, чтобы он вернулся. Не думаю, что мне позвонят», — добавил режиссёр, заявив, что на этапе монтажа в его версию фильма «Тор 2: Царство тьмы» были внесены серьёзные изменения.
Напомним, премьера сиквела «Тора» состоялась в ноябре 2013 года. Многие поклонники Marvel считают этот фильм одним из худших картин киновселенной. Отметим, что лента Тейлора имела коммерческий успех, при бюджете $175 млн она собрала в США $206 млн, а в мире — $644,5 млн.