Лос-Анджелес, США, 28 сентября, 2021, 21:17 — ИА Регнум. Режиссёр Алан Тейлор, снявший фильм Marvel «Тор 2: Царство тьмы», заявил, что он тоже хочет получить возможность выпустить свою версию картины. Об этом 28 сентября сообщает портал Comicbook.

Цитата из к/ф «Мстители» реж Джосс Уидон. 2012. США Тор в борьбе со злом

Кинематографист признался, что «болел» за Зака Снайдера, когда тот пытался добиться своего и думал о том, получится ли у коллеги осуществить задуманное. «Это потрясающе. Я думаю, что каждый режиссер отчасти болел за это», — сказал Тейлор.

«Вы можете себе это представить? Они дают мне столько миллионов долларов, сколько дали ему, чтобы он вернулся. Не думаю, что мне позвонят», — добавил режиссёр, заявив, что на этапе монтажа в его версию фильма «Тор 2: Царство тьмы» были внесены серьёзные изменения.

Напомним, премьера сиквела «Тора» состоялась в ноябре 2013 года. Многие поклонники Marvel считают этот фильм одним из худших картин киновселенной. Отметим, что лента Тейлора имела коммерческий успех, при бюджете $175 млн она собрала в США $206 млн, а в мире — $644,5 млн.