Париж, 28 сентября, 2021, 21:15 — ИА Регнум. 28 сентября в Париже (Франция) на стадионе «Парк де Пренс» футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» в матче второго тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 сыграет с «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лионель Месси

Стартовые составы команд:

«Пари Сен-Жермен»: Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими, Преснел Кимпембе, Маркиньос, Нуну Мендеш, Андер Эррера, Идрисса Гейе, Марко Верратти, Неймар, Килиан Мбаппе, Лионель Месси.

Запасные: Кейлор Навас, Леандро Паредес, Мауро Икарди, Данилу Перейра, Колен Дагба, Джорджиньо Вейналдум, Лайвен Курзава, Абду Диалло, Юлиан Дракслер, Тило Керер, Эрик Эбимбе, Александр Летелье.

«Манчестер Сити»: Эдерсон Мораеш, Кайл Уокер, Рубен Диаш, Эмерик Ляпорт, Жоау Канселу, Родри, Бернарду Силва, Кевин де Брёйне, Джек Грилиш, Рахим Стерлинг, Рияд Марез.

Запасные: Джон Стоунс, Натан Аке, Габриэль Жезус, Зак Стеффен, Ферран Торрес, Фернандиньо, Скотт Карсон, Филип Фоден, Джеймс МакАтти, Джош Уилсон-Эсбранд.

Бригада арбитров (Испания): Карлос дел Серро Гранде | Пау Сербиан | Роберто Алонсо.

На данный момент «Манчестер Сити» с тремя очками идет на первой позиции в турнирной таблице группы A. «Пари Сен-Жермен», набрав лишь одно очко в матче с «Брюгге», расположился строчкой ниже.