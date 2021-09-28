Варгашинский район, Курганская область, 28 сентября, 2021, 21:11 — ИА Регнум. В Курганской области устанавливаются все обстоятельства гибели мужчины в озере Марково, расположенном в Варгашинском районе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Seaq68 Охота. Гуси

Проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела 55-летнего охотника в озере недалеко от села Спорное.

Установлено, что вечером 25 сентября он приехал на озеро на собственном автомобиле. Во время охоты на дичь с лодки он пропал из вида других охотников. Тело мужчины было обнаружено в воде без признаков жизни. По предварительным данным, охотник выпал из лодки и утонул.