В Ярославле из-за пожара эвакуировали общежитие университета
Ярославль, 28 сентября, 2021, 21:11 — ИА Регнум. 374 студента эвакуированы из здания общежития Ярославского технического университета. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на ГУ МЧС по Ярославской области.
Пожар начался в 18.59 вечера28 сентября в комнате второго этажа здания на улице Гагарина в Ярославле.
«Обнаружено сильное задымление на 2 этаже. Эвакуировано 374 человека из здания общежития. 26 человек спасено звеньями газодымозащитной службы МЧС России. К тушению пожара привлечено 55 человек личного состава и 18 единиц техники, от МЧС — 41 человек и 13 единиц техники. Пострадавших нет», — отметили в областном управлении МЧС.
В 19.39 объявлена полная ликвидация пожара. По сообщению МЧС в здании общежития уничтожена комната на площади 12 квадратных метров, закопчен коридор на площади в 150 квадратных метров.