Ярославль, 28 сентября, 2021, 21:11 — ИА Регнум. 374 студента эвакуированы из здания общежития Ярославского технического университета. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на ГУ МЧС по Ярославской области.

ГУ МЧС по Ярославской области Место пожара

Пожар начался в 18.59 вечера28 сентября в комнате второго этажа здания на улице Гагарина в Ярославле.

«Обнаружено сильное задымление на 2 этаже. Эвакуировано 374 человека из здания общежития. 26 человек спасено звеньями газодымозащитной службы МЧС России. К тушению пожара привлечено 55 человек личного состава и 18 единиц техники, от МЧС — 41 человек и 13 единиц техники. Пострадавших нет», — отметили в областном управлении МЧС.

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В 19.39 объявлена полная ликвидация пожара. По сообщению МЧС в здании общежития уничтожена комната на площади 12 квадратных метров, закопчен коридор на площади в 150 квадратных метров.