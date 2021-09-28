Мадрид, 28 сентября, 2021, 21:10 — ИА Регнум. 22-летний центральный защитник миланского «Интера» и сборной Италии по футболу Алессандро Бастони привлек внимание скаутов мадридского «Реала». Об этом 28 сентября сообщило испанское издание Mundo Deportivo.

Светлана Бекетова Карло Анчелотти

Ранее сообщалось, что Бастони интересовался лондонский «Челси», который ищет кандидатов на замену Антонио Рюдигеру, чей контракт с «пенсионерами» истекает в середине 2022 года.

Алессандро Бастони перешел в «Интер» из «Аталанты» 30 августа 2017 года за 31,1 миллиона евро. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает итальянского защитника в 60 миллионов евро.

Текущее соглашение Бастони с «нерадзурри» рассчитано до конца сезона 2023/24.