Берлин, 28 сентября, 2021, 21:08 — ИА Регнум. Два немецких канала RT были удалены YouTube по причине нарушения ими условий пользования видеохостингом, сообщили 28 сентября на сайте YouTube.

Видео удалено YouTube

Отмечается, что видеохостинг предупреждал RT DE о том, что контент этого СМИ нарушает правила о «ложной информации на медицинскую тему в свете распространения COVID-19». После этого права RT DE на публикацию видео были приостановлены.

«Во время приостановки прав владельцы канала попытались обойти ограничения, использовав другой канал; как следствие оба были удалены из-за нарушения пользовательских условий», — заявили в компании.

Ранее главред RT Маргарита Симоньян заявила в своём тг-канале, что YouTube «удалил оба наших немецких канала без возможности восстановления». Она написала, что Германия объявила России медийную войну.