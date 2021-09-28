Нью-Йорк, США, 28 сентября, 2021, 21:02 — ИА Регнум. Канал HBO выложил в сеть трейлер 11-го сезона комедийного сериала «Умерь свой энтузиазм». Ролик был опубликован 28 сентября на YouTube-канале компании.

JasonParis HBO

«Мир изменился. Он нет», — такой слоган могут видеть поклонники шоу в новом ролике. В какой-то момент в кадре появляется голова создателя сериала Ларри Дэвида. HBO сообщил, что покажет первый эпизод продолжения «Умерь свой энтузиазм» 24 октября 2021 года.

Напомним, сериал выходит на канале HBO с 15 октября 2000 года. В нём Ларри Дэвид изображает художественную версию самого себя, которая попадает в различные комичные ситуации. Особенностью проекта «Умерь свой энтузиазм» является то, что актёры не получают подробный сценарий перед съёмками и вынуждены импровизировать.