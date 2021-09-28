Мадрид, 28 сентября, 2021, 21:02 — ИА Регнум. Разрешить полное заполнение трибун на футбольных и волейбольных стадионах намерены власти ряда испанских регионов, сообщает 28 сентября ИА Красная Весна со ссылкой на радиостанцию Cadena SER.

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Такое предложение планируется рассмотреть 29 сентября на Межтерриториальном совете минздрава Испании.

На сегодняшний день в большинстве регионов Испании стадионы разрешено заполнять только на 60% от общей вместимости.

Напомним, власти Испании заявили о полной вакцинации от коронавируса порядка 77% населения, но это не спасло страну от пятой волны распространения коронавируса.