Йошкар-Ола, 28 сентября, 2021, 20:52 — ИА Регнум. В инфекционные стационары Марий Эл за минувшие сутки был госпитализирован 131 пациент, что стало своеобразным рекордом за всю историю пандемии. Об этом сообщает региональный минздрав.

Nikatv.ru В больнице

В ведомстве отметили, что ситуация с коронавирусом в республике остается напряженной, число госпитализированных пациентов не снижается.

Сегодня, 28 сентября, были дополнительно развернуты 90 инфекционных коек в Оршанской районной больнице. В десяти медицинских организациях республики с учетом новых мест работают 1295 коек, резерв коечного фонда составляет 19%.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 сентября в регионе выявили 60 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 19 579 случаев. 593 жителя республики скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки скончались семь пациентов ковид-центров. На утро 28 сентября в инфекционных стационарах республики лечение получали 459 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находился 1041 человек, из них у 1017 — пневмония, 50 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

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