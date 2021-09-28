Вашингтон, 28 сентября, 2021, 20:52 — ИА Регнум. Планов возвращаться в Афганистан у США нет, заявил 28 сентября американский министр обороны Ллойд Остин на слушаниях в Конгрессе.

Defense.gov Шеф Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции 16.08.2021 г

Джо Байдена], мы ушли из Афганистана. Нам не поручали разработать какие-либо планы возвращения в Афганистан». Остин «На данный момент, согласно решению президента [США], мы ушли из Афганистана. Нам не поручали разработать какие-либо планы возвращения в Афганистан».

Напомним, на этих же слушаниях в Конгрессе председатель комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что если бы американцы остались в Афганистане после 31 августа 2021 года, пришлось бы вести войну с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), для которой понадобилось бы вводить в республику дополнительные войска.

В связи с этим американское военное руководство настоятельно советовало Байдену вывести войска. Это решение было принято на фоне предупреждений разведки о том, что армия Афганистана не выдержит напора талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но не ожидалось такого быстрого падения власти — в течение 11 дней.