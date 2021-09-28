Пекин, 28 сентября, 2021, 20:50 — ИА Регнум. Более 90% китайцев, страдающих от депрессивных расстройств, не обращаются за медицинской помощью, сообщает научный журнал The Lancet Psychiatry.

Психология

Об этом свидетельствуют данные исследования China Mental Health Survey, сообщает 28 сентября ИА Красная Весна.

Исследование проводилось в Китае в течении трёх лет.

Согласно полученным данным, большинство китайцев по-прежнему предпочитают методы традиционной китайской медицины.

Кроме того, выяснилось, что вероятность депрессивного расстройства у взрослых китайцев в течении жизни не превышает 6,8%, а женщины чаще мужчин страдают от депрессии. При этом несемейные люди, вдовцы, безработные, домохозяйки и пенсионеры страдают от депрессивных расстройств гораздо чаще, чем люди с постоянным партнёром и постоянной работой.

По мнению авторов исследования, распространенность различных психологических расстройств в Китае не так высока, как в других странах мира.

Отдельно указывается, что данные исследования China Mental Health Survey будут использованы для разработки национальной политики психического здоровья.