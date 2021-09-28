Ярославль, 28 сентября, 2021, 20:48 — ИА Регнум. В Ярославле передано в суд уголовное дело бывши сотрудников психиатрической больницы, обвиняемых в избиении пациентки. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на следственное управление следственного комитета по Ярославской области.

Yarnews.net Момент избиения

Расследование прошло в рекордно короткие срок, само происшествие случилось 23 августа в лифте жилого дома в Ярославле.

«По версии следствия, в августе текущего года обвиняемые в составе бригады скорой психиатрической помощи ГБКУЗ ЯО «Ярославская областная психиатрическая больница», в ходе принятия мер к принудительной госпитализации, умышленно, испытывая личную неприязнь, нанесли пациентке множественные удары по голове и телу. В результате полученных повреждений, потерпевшей причинен вред здоровью средней тяжести», — сообщили в ярославском управлении СКР.

Изначально было возбуждено два уголовных дела по статьям «Умышленное причинение вреда здоровью» и «Незаконная госпитализация в медицинскую организацию». Но как уже сообщало ИА REGNUM Ленинский суд решил, что женщина нуждается в лечении в психиатрической больнице, санкционировав ее недобровольную госпитализацию.

В сентябре пациентка уже завершила лечение и вернулась домой. А вот уголовное дело бывших сотрудников больницы передано в районный суд для рассмотрения по существу.

«В ходе предварительного следствия, обвиняемые полностью признали свою вину и дали признательные показания. Ход расследования уголовного дела по поручению Председателя СК России Александра Ивановича Бастрыкина был поставлен на контроль в центральном аппарате СК», — отметили в ярославском управлении ведомства.

Санкция вменяемой бывшим медикам статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ до года либо арест на 4 месяца либо штраф до 40 тысяч рублей.