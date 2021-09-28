Вашингтон, 28 сентября, 2021, 20:59 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил хорватов с присоединением к программе «Visa Wave», благодаря которой граждане этой страны могут 90 дней находится на территории США без визы.

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«Я уважаю усилия хорватского правительства и хорватского народа, которые кропотливо работали над тем, чтобы достичь строгих стандартов, необходимых для присоединения к данной программе», — отметил Блинкен на своей странице в «Твиттере».

Министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович со своей стороны сообщил, что все граждане этой страны с 1 декабря смогут путешествовать в США без виз.

Напомним, что Visa Waver Program позволяет гражданам некоторых стран совершать туристические или деловые поездки в США без получения визы. Максимальный срок пребывания в США на основании этой программы составляет 90 дней. Программа существует с года.