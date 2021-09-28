Вашингтон, 28 сентября 2021, 20:40 — REGNUM О том, что репутация США заметно пострадала из-за ситуации в Афганистане, заявил 28 сентября председатель комитета начальников штабов американских ВС Марк Милли на слушаниях Конгрессе.
Когда речь зашла о выходе американских военных из США, Милли заявил, что репутация Вашингтона понесла «ущерб». Он пояснил, что оставаться в Афганистане тоже было чревато.
Между тем американский министр обороны Ллойд Остин со своей стороны заявил, что репутация Штатов «остаётся твердой».
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