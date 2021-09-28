Вашингтон, 28 сентября, 2021, 20:40 — ИА Регнум. О том, что репутация США заметно пострадала из-за ситуации в Афганистане, заявил 28 сентября председатель комитета начальников штабов американских ВС Марк Милли на слушаниях в Конгрессе.

Марк Милли

Когда речь зашла о выходе американских военных из США, Милли заявил, что репутация Вашингтона понесла «ущерб». Он пояснил, что оставаться в Афганистане тоже было чревато.

Милли «1 сентября [2021 года] мы бы снова начали войну с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в этом не было никаких сомнений».

Между тем американский министр обороны Ллойд Остин со своей стороны заявил, что репутация Штатов «остаётся твердой».