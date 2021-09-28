Сеул, 28 сентября, 2021, 20:30 — ИА Регнум. Около 50 общественных групп выступили в поддержку недавнего предложения президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина о запрете собачьего мяса в качестве продукта питания для людей, сообщает 28 сентября ИА Красная Весна со ссылкой на агентство Yonhap.

Флаг Южной Кореи

Корейская ассоциация защиты животных и еще 44 общественных группы провели совместную пресс-конференцию в Сеуле, выразив свою поддержку предложению Муна.

«Долгожданный запрет на употребление в пищу собачьего мяса больше нельзя откладывать, несмотря на возражения небольшого числа владельцев собачьих ферм», — заявили общественники, призвав правительство как можно скорее утвердить запрет на нормативном уровне.

Напомним, 27 сентября Мун Чжэ Ин призвал правительство тщательно рассмотреть вопрос о запрете потребления мяса собак. Об этом он заявил на фоне обсуждения плана правительства по улучшению системы ухода за брошенными домашними животными.